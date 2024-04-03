Білоруські добровольці радо зустрінуть: експерт про ймовірність включення Лукашенка у війну

Білоруські військові не хочуть воювати ані за Путіна, ані за Лукашенка. Тому якщо білоруський диктатор наважиться піти в наступ, то українські війська не змусять на себе довго чекати.

Олександр Лукашенко заявив, що він готується до війни. Але він боїться, тож у момент, коли він, ймовірно, видасть команди своїм військам, білоруські добровольці зможуть зупинити просування війська.

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман у коментарі "24 Каналу".

За його словами, на боці України воюють білоруські добровольці, які нібито неодноразово казали, що якщо білоруси підуть у наступ на Україну, то вони попросять свої підрозділи направити до них, щоб "порозмовляти".

"Там є багато знайомих, і білоруси, які воюють на нашому боці, кажуть, що зможуть переконати велику кількість білоруських військових, які точно не хочуть іти воювати за Путіна чи Лукашенка. Цілком можливо, що ці білоруські підрозділи розвернуть зброю в інший бік", – вважає Гетьман.

Лукашенко розуміє це і боїться, саме тому він заявляє, що треба готуватися до війни, щоб "давати відсіч". Сама ж Білорусь, мовляв, нападати ні на кого не збирається. Він має страх, що білоруські військові з ознаками білоруської армії (шевронами, прапорами) перетнуть кордон з Україною зі спробою наступальних дій.

"Дипломатичні зв'язки з Білоруссю одразу ж будуть розірвані після такого, і ми матимемо повне право атакувати ті території, з яких атакують нас", – зауважив ветеран російсько-української війни.

Також Лукашенко наляканий, що міжнародна спільнота йому не пробачить атаку на Україну і ніхто йому не потисне руку.

"Лукашенко думає, що як таких претензій до нього немає, бо він, мовляв, не веде бойових дій, а це робить Росія. Я думаю, що Путін його змусить і він буде сидіти поруч на лаві підсудних", – сказав Гетьман.

Однак якщо Лукашенко все ж наважиться віддати наказ своїм військам атакувати Україну, то, на думку ветерана російсько-української війни, одразу підуть розмови, що по території Білорусі теж не можна стріляти. На заклики не завдавати ударів по Росії Україна відповіла, що ми мусимо захищати свою країну. Так само буде і з північними сусідами.

"Я впевнений, що якщо він наважиться віддати команду своїм військам, то після удару у відповідь від нас по військових об’єктах у Білорусі може розпочатися руйнівний процес всередині країни", – додав Гетьман.

Нагадаємо, 2 квітня, перебуваючи біля польського кордону, Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни проти "недружніх держав". Так, ведеться підготовка підрозділів, до військ постачаються різні види озброєнь і техніки.

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