Білоруські гелікоптери порушили кордон: у МЗС Польщі надали докази

У п’ятницю, 4 серпня, Міністерство закордонних справ Польщі надало уряду Білорусі переконливі докази порушення кордону білоруськими військовими гелікоптерами.

Про це повідомили на офіційному сайті МЗС Польщі.

Детальну інформацію про порушення повітряного простору Польщі 1 серпня 2023 року двома білоруськими військовими гелікоптерами було передано через польське посольство у Мінську.

У польському МЗС наголосили, що наведені дані суперечать позиції Республіки Білорусь, викладеній в офіційних заявах її МЗС та Міноборони.

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“Закликаємо білоруську сторону терміново розібратися в інциденті, переглянути свою позицію з цього приводу та припинити усі провокації на польсько-білоруському кордоні”, - йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства Польщі.

Нагадаємо, у вівторок, 1 серпня, сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими гелікоптерами, які проводили навчання поблизу кордону. Ця провокація змусила польську армію посилити свою присутність біля східного кордону, зокрема до межі з Білоруссю було передислоковано бойові гелікоптери.

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