Білоруські партизани: двох чоловіків звинуватили у спробі спалити російську військову техніку

У затриманих білорусів силовики вилучили “коктейлі Молотова”.

У четвер, 10 березня, Слідчий комітет Білорусі повідомив про затримання двох мешканців міста Мозиря, яких підозрюють у підготовці знищення російської військової техніки, яка перебуває на території цієї країни.

Як повідомили в офіційному Telegram-каналі, затримані познайомилися у 2020 році на акціях протесту проти Лукашенка у Мозирі.

Обоє мають сім'ї, виховують дітей. Наразі їх звинувачують у підготовці "акту тероризму".

За версією слідства, двоє чоловіків віком 34 та 44 років планували знищувати військову техніку РФ під час її пересування Мозирським районом. Для цього вони приготували пляшки із запальною сумішшю.

Їх звинувачують також в інших запланованих акціях.

Нагадаємо, увечері у четвер, 10 березня, мешканці білоруського містечка Лунинець, що неподалік кордону з Україною, стали свідками падіння літального апарату, який врізався у землю, вибухнув та загорівся. За попередньою інформацією, на території Білорусі упав збитий над Україною російський військовий літак.

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