Білоруські прикордонники будують мости для нелегальних мігрантів: фото

Очільник польського Міноборони звинуватив режим Лукашенка в ескалації кризи з нелегальними мігрантами.
Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак звинуватив білоруських силовиків у тому, що вони будують інфраструктуру для переправи нелегальних мігрантів.
Фото, на яких зображено прокладені пішохідні мости для переходу через болотисту місцевість, він опублікував у Twitter.
“Масштаби участі режиму Лукашенка в ескалації міграційної кризи величезні”, - написав польський міністр.
У виданні “Радіо Польщі” нагадали, що 10 тисяч військовослужбовців польської армії наразі допомагають охороняти кордон з Білоруссю. Найближчим часом вони будуть залучені до будівництва постійного огородження, яке повинно перешкодити проникненню мігрантів з території Білорусі в Польшу.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі опублікував фотографію білоруських прикордонників із ножицями для різання огородження.
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