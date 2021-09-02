Білоруські прикордонники силою виштовхують нелегалів до сусідньої країни: відео

Групу із 13 нелегальних мігрантів військові у шоломах, зі щитами та службовими собаками виганяли на територію Литви.

Білоруські прикордонники у спеціальному спорядженні та зі службовими собаками змушували групу нелегальних мігрантів перейти кордон із Литвою.

Відповідне відео у четвер, 2 вересня, було опубліковане на Facebook-сторінці прикордонної служби Литви.

На знятих кадрах видно, як до групи мігрантів підходять люди у камуфляжній формі та спецспорядженні, з шоломами та щитами, у супроводі службових собак. Вони вишикувались за спинами нелегалів і виштовхували їх в сторону литовського кордону.

За інформацією литовських прикордонників, які відстежували цю подію, група з 13 нелегальних мігрантів провела кілька діб на кордоні між Білоруссю та Литвою, отримуючи харчі та воду з литовської сторони. Зрештою, мігранти висловили бажання повернутися до Білорусі та полетіти назад додому, але їхнє прохання білоруські чиновники проігнорували.

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Нагадаємо, раніше у Литві заявили, що за жодних обставин більше не прийматимуть мігрантів, оскільки для їх утримання бракує ресурсів, прикордонні застави переповнені. Литовці повідомили, що від 3 серпня розвертатимуть усіх, кого побачать - назад до Білорусі. Якщо треба, прикордонникам дозволено скористатися силою.

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