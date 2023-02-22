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Білоруські прикордонники знову скаржаться на "образливі" жести українських колег (відео)

Білоруські прикордонники знову скаржаться на "образливі" жести українських колег (відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
6353
Час на прочитання
2 хв
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Білоруські прикордонники знову скаржаться на "образливі" жести українських колег (відео)

Фото: скрин із відео

Прикордонники ниюють, що така поведінка українських захисників стала нормою.

Білоруські прикордонники знову скаржаться на нібито "провокації" з боку українських. Так, вони жаліються, що українські колеги показують їм непристойні жести та мінують суміжні із РБ території.

Про це повідомляє прикордонний комітет Білорусі в Telegram.

"Українські військові 22 лютого демонстративно розкладали на дорожньому полотні протитанкові міни перед автошляхом пропуску Виступовичі. Аналогічні дії фіксувалися у липні минулого року перед тим самим пунктом пропуску", - йдеться у повідомленні.

Білоруські прикордонники не розуміють, чим викликана необхідність укладання на дорогу ще одного ряду мін. 

Також там скаржаться на "провокаційні дії з боку представників українських озброєних формувань". Ба більше, білоруси спочатку жаліються на українських військових, а потім не можуть розібратися, хто їм показує "непристойні жести".

"Люди у незрозумілій військовій формі продовжують демонструвати загрозливі та непристойні жести на адресу білоруських прикордонників. Подібна девіантна поведінка стала нормою для озброєних людей, які охороняють український кордон", - додають у відомстві.

Нагадаємо, у Білорусі раніше заявили про "провокації" з української сторони. Тоді один із прикордонників показав білорусам жест, який доніс, що буде з ними, якщо вони все ж підуть на Україну.

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Дата публікації
Перегляди
6353
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