Білоруські прикордонники знову скаржаться на "образливі" жести українських колег (відео)

Білоруські прикордонники знову скаржаться на нібито "провокації" з боку українських. Так, вони жаліються, що українські колеги показують їм непристойні жести та мінують суміжні із РБ території.

Про це повідомляє прикордонний комітет Білорусі в Telegram.

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"Українські військові 22 лютого демонстративно розкладали на дорожньому полотні протитанкові міни перед автошляхом пропуску Виступовичі. Аналогічні дії фіксувалися у липні минулого року перед тим самим пунктом пропуску", - йдеться у повідомленні.

Білоруські прикордонники не розуміють, чим викликана необхідність укладання на дорогу ще одного ряду мін.

Також там скаржаться на "провокаційні дії з боку представників українських озброєних формувань". Ба більше, білоруси спочатку жаліються на українських військових, а потім не можуть розібратися, хто їм показує "непристойні жести".

"Люди у незрозумілій військовій формі продовжують демонструвати загрозливі та непристойні жести на адресу білоруських прикордонників. Подібна девіантна поведінка стала нормою для озброєних людей, які охороняють український кордон", - додають у відомстві.

Нагадаємо, у Білорусі раніше заявили про "провокації" з української сторони. Тоді один із прикордонників показав білорусам жест, який доніс, що буде з ними, якщо вони все ж підуть на Україну.

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