Білоруські силовики сліпили лазером та кидали каміння: мігранти знову штурмували кордон Польщі

Польські прикордонники видали 10 постанов про залишення території РП.
Група мігрантів намагалася силою проникнути на територію Польщі через польсько-білоруський кордон. Білоруські силовики осліплювали польських військових та прикордонників, кидали у них камінням.
Про це повідомила в суботу речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, передає РАР.
За словами Міхальської, у п’ятницю о 23:35 (за місцевим часом) в районі населеного пункту Черемха група з 28-ми іноземців за допомогою білоруських служб намагалася проникнути до Польщі. Білоруси осліплювали поляків лазерами і прожекторами.
За інформацією Прикордонної служби Польщі, за минулу добу, 10 грудня, 41 мігрант намагався нелегально перетнути польсько-білоруський кордон. Польські прикордонники видали 10 постанов про залишення території РП.
Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.
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