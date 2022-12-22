"Білоруські служби щось готують": у Польщі заявили про нову провокацію на кордоні (відео)

На кордоні Польщі з Білоруссю почастішали провокації з тілами загиблих мігрантів.

Білорусь знову заявила про виявлення тіла мігранта біля кордону з Польщею. Але у Варшаві спростували їхню провокацію і попередили про нову небезпеку.

Про це пише Wiadomosci.wp.pl з посиланням на прикордонників Польщі.

Білоруські прикордонні служби писали, що тіло знайшли біля збудованого Польщею паркану на кордоні. Також білоруси заявляють, що серед речей загиблого знайшли нібито наказ про депортацію з Польщі від 19 грудня 2022 року.

Польські прикордонники заявляють, що це провокація, спрямована на звинувачення польської сторони. Вони кажуть, що завдяки наявному електронному загородженню постійно моніторять ситуацію на польсько-білоруському кордоні.

Кожне наближення до паркану та спроби незаконного перетину кордону одразу виявляються. Так було і в цьому випадку.

"Місце, де було помічено пересування людей з білоруської сторони, також спостерігали за допомогою тепловізора. Як повідомили у прикордонній службі, близько першої ночі під час перевірки цього місця осіб не виявлено", – йдеться у заяві Прикордонної служби Польщі.

Згодом, кажуть прикордонники Польщі, на дорозі за кілька метрів від шлагбауму з білоруського боку з’явилися білоруські служби, які почали фотографувати місце.

"На ранок 21 грудня вони оприлюднили інформацію про нібито передавання польськими службами трупа до Білорусі, хоча на записах видно, що на підготовку провокації у них пішло кілька годин", – йдеться у повідомленні прикордонників Польщі.

"Зрозуміло, що білоруські служби щось готують. Вони з’являються тут ще кілька разів. Патрулі з посту завжди направляються на сигналізовані місця, щоб перевірити, чи немає спроби незаконного перетину кордону", - наголосила речниця Підляського відділення прикордонної охорони Польщі Катажина Зданович.

На Підляшші до кінця року діє заборона на наближення до польсько-білоруського кордону на відстань менше двохсот метрів. Прикордонна служба подала заяву про подовження заборони.

Нагадаємо, 24 листопада Білорусь заявляла також про виявлення біля польського пункту пропуску тіла іноземця. Польська сторона намагалася зв'язатися з білоруською стороною, але їхні колеги довго не відповідали на телефонні дзвінки і тривалий час не їхали на місце інциденту.

Читайте також: