Світ
1056
Білоруські та російські війська почали навчання "Захід-2025" з відпрацюванням застосування ядерного озброєння: у НАТО підвищена увага

На території Білорусі стартували стратегічні навчання білоруських та російських військ.

Анастасія Павленко
Навчання на території Білорусі проводять на полігонах

Навчання на території Білорусі проводять на полігонах / © Associated Press

Сьогодні, 12 вересня, в Білорусі стартували стратегічні навчання «Захід-2025», під час яких білоруські та російські війська відпрацьовують дії щодо «відбиття можливої агресії» та підвищення взаємодії.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, сили Північного флоту розпочали розгортання у ближніх та далеких морських зонах.

Навчання «Захід-2025» перебувають у полі уваги не лише України, а й західних союзників, пише BILD.

Східні союзники НАТО, що межують із Білоруссю — Польща, Литва та Латвія — перебувають у стані підвищеної готовності до навчань, які, за твердженням Білорусі, відбудуться поблизу Борисова. Усі три країни посилили заходи безпеки перед навчаннями, а Польща повністю закрила свій кордон із Білоруссю.

Водночас польські чиновники попередили, що вони закривають кордон, «доки загроза не буде усунена», а не на час навчань. Інші країни НАТО також вжили запобіжних заходів.

Москва стверджує, що Північноатлантичний альянс неправильно тлумачить події.

«Це планові навчання, вони не спрямовані проти когось», — заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Активна фаза маневрів запланована на 12–16 вересня 2025 року. Очікується, що участь у них візьмуть понад 18 тисяч військовослужбовців. У Білорусі вже заявили про плани відпрацювати під час навчань сценарії застосування ядерного озброєння та задіяти систему «Орешнік».

1056
