Білоруські війська поскаржились на залякування ЗСУ: записали відео у відповідь

Білоруські військові кажуть, що війни не хочуть, але пригрозили відповісти на "виклики і провокації".

Міноборони Білорусі опублікувало відео зі зверненням військових до ЗСУ у відповідь на звернення захисників України. Білоруські війська запевняють – якщо ЗСУ "не хочуть війни, то її не буде".

Відповідний ролик був викладений у Мережі 26 жовтня.

Зокрема, білоруси скаржаться на залякування з боку ЗСУ та озвучили вигадки про якусь українську ІПСО.

"Наша відповідь колегам із ЗСУ. Ваші ІПСО запускають пафосні ролики зі зверненням до білорусів, намагаються нас у чомусь звинуватити, місцями – навіть залякати. Але ж ми з вами люди військові і розуміємо, що залякування – це доля слабких", – йдеться у відеозверненні.

Білоруські військові також вдалися до традиційної російської пропагандистської тези про "братні народи" та спогадів про те, як "разом пішки дійшли бо Берліна". Не забули там і про Європу, сказавши, що вона – толерантна і усміхнена" – нібито здавалась під час Другої світової війни.

"Можливо, ви ще згадаєте, хто вони – справжні герої тієї війни. Якщо про це згадають ще й ваші слуги народу, то сьогоднішнє протистояння можна буде зупинити", – йдеться у зверненні.

Війська РБ закликали не провокувати їх і запевнили, що нібито не хочуть війни.

"Що стосується нас, повторимо те, що не раз заявляли на всіх рівнях: якщо ви не хочете з нами війни, її не буде. Не провокуйте нас, не намагайтеся нас залякувати, не нагнітайте і все буде так, як ви хочете. Справа – за вами. Ми війни не хочемо і нікому не погрожуємо. Але на виклики і провокації відповімо без зволікання", – резюмували автори звернення.

Нагадаємо, 21 жовтня українські військові звернулися до громадян та військових Білорусі із закликом не виконувати злочинні накази диктаторів РБ Олександра Лукашенка та Росії Володимира Путіна брати участь у війні проти України. ЗСУ попередили, що в разі відкритого вступу Білорусі у війну дадуть потужну відповідь.

Загроза наступу з Білорусі

Загроза наступу росіян з Білорусі на сьогодні зросла, заявили у Генштабі ЗСУ 20 жовтня. Ймовірним напрямком наступу там вказали захід білорусько-українського кордону задля перерізання постачання озброєння.

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов сказав, що Росія зараз перекидає до Білорусі свої підрозділи, але тієї кількості зовсім недостатньо для формування ударних угруповань, які могли б здійснити наступ.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що українсько-білоруський кордон перебуває під пильною охороною, і там готові зустріти "окупантів", якщо вони наважаться на новий наступ.

Білорусь перейшла червоні лінії, провал формули Штайнмаєра, переговори з Росією | Михайло Подоляк

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