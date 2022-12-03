Білоруські війська повернуть зброю проти режиму: Піонтковський описав сценарій з заміною Лукашенка

Якщо РФ знайде Лукашенку заміну, білоруси не воюватимуть проти України.

Білоруська армія не воюватиме проти України, а скерує зброю проти ставлеників Росії – у разі, якщо самопроголошеного президента Олександра Лукашенка замінять на секретаря Радбезу країни Олександра Вольфовича.

Таку думку висловив російський опозиціонер, публіцист Андрій Піонтковський, повідомляє "Еспресо".

Так, на його думку, можливий крок РФ із заміною очільника Білорусі буде самогубним. За такого розвитку подій білоруська армія, найімовірніше, не воюватиме проти України, а може повернути зброю проти російського ставленика.

Піонтковський пояснив, що попри усвідомлення того, що Лукашенко – диктатор і злочинець, білоруси його цінували за боротьбу з президентом РФ Володимиром Путіними за принаймні формальні ознаки незалежності їхньої країни.

"Заміна Лукашенка на цього Вольфовича одразу означатиме, що жодної незалежності не залишилося. Білоруська армія, найімовірніше, поверне зброю вже проти ставлеників Кремля, тим паче, що є й такий тригер, як доволі активний білоруський корпус, який бореться в Україні. Черговий злочин Путіна, як і всі його ходи впродовж останнього місяця, лише погіршує його ситуацію", – висловив думку опозиціонер.

Нагадаємо, в жовтні аналітики Robert Lansing Institute повідомили, що РФ може вбити Лукашенка, щоб отримати контроль над білоруським військом та кинути його не війну проти України. Джерела у військовому керівництві Росії підтвердили, що Кремль вже ухвалив таке рішення.

В такому разі Кремль може зробити ставку на лояльного до РФ Вольфовича, вважають білоруська опозиція та українські експерти.

Водночас військовий аналітик Олександр Мусієнко переконаний, що РФ не планує "прибирати" Лукашенка, адже він поки що дуже зручний для країни-агресорки.

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