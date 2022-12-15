Білоруські війська повертаються від кордону з Україною назад на бази: що відомо

Білоруських військових, які брали участь у раптовій "перевірці бойової готовності", перекидають від українського кордону назад до місць постійної дислокації.

У Білорусі триває перевірка бойової готовності ЗС РБ. Наразі 38-ма десантно-штурмова бригада, яку перекидали до кордону з Україною, вже повертається назад до Бреста.

Про це повідомляє моніторингова група "Баларускі Гаюн".

"Військовослужбовці 38-ї десантно-штурмової бригади в рамках раптової перевірки бойової готовності вже здійснюють марш із району виконання завдань до пункту постійної дислокації. Про це повідомляє МО РБ", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підрозділи 7-го окремого танкового батальйону (щонайменше 20 танків Т-72Б) 11-ї окремої механізованої бригади (7-й отб 11-ї омбр) вдень 14 грудня форсували річку Неман.

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"Баларускі Гаюн" припускає, що 7-й отб 11-ї омбр може прямувати "своїм ходом" до полігону "Гозький" у Гродненському районі. Однак наразі відомо, що батальйон до полігону поки не доїхав.

Крім того, ввечері 14 грудня в Борисівському районі Білорусі, неподалік від переправи через річку Березина, була помічена колона, що складається з близько 20 БМП-2 19-ї окремої механізованої бригади. Відповідно, до раптової перевірки було залучено щонайменше дві мотострілкові роти зі складу 19-ї омбр.

Крім 2-х мотострілкових рот, зі складу 191-ї групи артилерії 19-ї омбр до раптової перевірки була також залучена щонайменше одна батарея 122 мм САУ 2С1 "Гвоздика".

Нагадаємо, 12 грудня з'явилася інформація, що російські військові в Білорусі перетягують свою техніку ближче до кордону з Україною.

Наступного дня, 13 грудня, в Білорусі за дорученням самопроголошеного президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка розпочалася раптова перевірка бойової готовності Збройних сил країни. Окрім цього, режим Лукашенка розпочав викликати медиків до військкоматів і вручати їм повістки.

Водночас українські прикордонники прокоментували раптову перевірку боєготовності армії Білорусі. Захисники переконані, що поки загрози нового вторгнення немає.

Нагнітання з боку Білорусі: раптова перевірка боєготовності армії

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