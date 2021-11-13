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Білоруські військові намагались прорвати кордон з Польщею та видали мігрантам сльозогінний газ - Straż Graniczna

Білоруські військові намагались прорвати кордон з Польщею та видали мігрантам сльозогінний газ - Straż Graniczna

Фото: Польська поліція

Білоруські військові зривали стовпи паркану і намагалися прорвати службовою машиною колючий дріт.

В ніч проти 13 листопада білоруські військові вчинили провокацію на польському кордоні. Вони на службовому автомобілі намагались прорвати огорожу на кордоні. 

Про це повідомила польська прикордонна служба Straż Graniczna. 

Польські прикордонники наголосили, що білоруські військові в районі міста Черемча намагались прорватись через огорожу на кордоні. 

"Вони зривали стовпи паркану і намагалися прорвати службовою машиною колючий дріт. Польські служби були засліплені лазерними променями і стробоскопами", - повідомили польські прикордонники. 

Також прикордонна служба додала, що мігранти також намагались прорвати польський кордон. Для цього білоруська влада видала їм газові балончики. 

"Білоруси оснастили їх сльозогінним газом, який застосовувався щодо польських служб. Ця і подальші спроби нелегально перетнути кордон були попереджені", - зазначили в польській прикордонній службі.

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