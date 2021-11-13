Білоруські військові намагались прорвати кордон з Польщею та видали мігрантам сльозогінний газ - Straż Graniczna

Білоруські військові намагались прорвати кордон з Польщею та видали мігрантам сльозогінний газ - Straż Graniczna

Білоруські військові зривали стовпи паркану і намагалися прорвати службовою машиною колючий дріт.

В ніч проти 13 листопада білоруські військові вчинили провокацію на польському кордоні. Вони на службовому автомобілі намагались прорвати огорожу на кордоні.

Про це повідомила польська прикордонна служба Straż Graniczna.

Польські прикордонники наголосили, що білоруські військові в районі міста Черемча намагались прорватись через огорожу на кордоні.

W nocy w rejonie m.Czeremcha, żołnierze zaczęli niszczyć tymczasową zaporę graniczą. Wyrywali słupki ogrodzeniowe oraz rozrywali concetrinę przy pomocy pojazdu służbowego. Polskie służby były oślepiane wiązkami laserowymi oraz światłem stroboskopowym. — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

"Вони зривали стовпи паркану і намагалися прорвати службовою машиною колючий дріт. Польські служби були засліплені лазерними променями і стробоскопами", - повідомили польські прикордонники.

Також прикордонна служба додала, що мігранти також намагались прорвати польський кордон. Для цього білоруська влада видала їм газові балончики.

"Білоруси оснастили їх сльозогінним газом, який застосовувався щодо польських служб. Ця і подальші спроби нелегально перетнути кордон були попереджені", - зазначили в польській прикордонній службі.

Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

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