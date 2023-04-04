Білоруські військові прибули до Росії для ядерних навчань: що відомо

Шойгу повідомив, що білоруським військовим переданий ракетний комплекс "Іскандер-М" для навчань.

Військові Білорусі прибули на один із полігонів Росії для навчань на оперативно-тактичних ракетних комплексах "Іскандер-М", здатні використовувати ракети в ядерному виконанні.

Про це повідомляє преслужба Міністертсва оборони Білорусі.

Зазначається, що білоруським військовослужбовцям належить провести повний цикл навчання на одному з полігонів збройних сил Російської Федерації.

"Основними питаннями для вивчення стануть подальше вдосконалення практичних навиків у підготовці ракетного комплексу до застосування, тренування в його розвертанні, а також проведення навчально-боєвих пусків", - сказано у заяві.

Крім того, особистому складу належить "детально вивчити питання вмісту і застосування тактичних ядерних боєприпасів ОТРК "Іскандер-М".

Російські пропагандисти пишуть, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що білоруським військовим переданий ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний використовувати ракети в ядерному виконанні.

Нагадаємо, 3 квітня військове командування РФ заявило про початок авіаційних навчань, які розпочалися на сході Калінінградської області.

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