Білоруські військові раді, що російські окупанти прибувають до них, і зустрічають їх із хлібом-сіллю

У Міністерстві оборони РБ опублікували фото, як білоруські військові зустрічають російських окупантів, які прибувають до республіки. Білоруси пригощають своїх "гостей" хлібом-сіллю.

Фото "теплої зустрічі" двох окупаційних військ розмістили на сторінці військового відомства.

"До складу регіонального угруповання військ продовжують прибувати військовослужбовці Російської Федерації. Білоруські військовослужбовці із хлібом-сіллю зустріли російських колег", - підписали фото.

Нагадаємо, до Білорусі продовжують прибувати російські війська, техніка та озброєння у рамках так званої "Союзної держави". У понеділок, 16 січня, мають розпочатися навчання, у яких буде задіянаа авіація Росії та Білорусі.

Відомо, 11 січня в Міноборони України поінформували, що командування ЗС РФ посилює угруповання військ на території України. Переміщує мобілізованих із полігонів Білорусі та Росії до зони ведення бойових дій та прикордонних районів.

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У ЗСУ повідомили, що загроза наступу з території Білорусі буде зберігатися протягом року через те, що російські окупанти проводитимуть навчання в РБ. Відомо, що на території Білорусі заплановано проведення навчання військ РБ та РФ під назвою "Щит союза-2023". Крім того, планується провести маневри ЗС Росії та Білорусі "Запад-2023".

За даними Генштабу ЗСУ, триває переміщення до Білорусі на відновлення боєздатності підрозділів агресора і переміщення з Білорусі підрозділів ЗС РФ, які від жовтня 2022 року проходили бойове злагодження на полігонах.

Військовий експерт Роман Світан про ситуацію у Соледарі та Бахмуті

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