Білоруський опозиціонер зробив несподівану заяву про ядерну зброю Лукашенка

Білоруський диктатор знову всім погрожує, щоб з ним рахувалися.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко блефує, коли він сам чи через своїх генералів вдається до погороз застосувати тактичну ядерну зброю. Насправді на території Білорусі такої зброї все ще немає.

Про це заявив керівник створеної колишніми білоруськими силовиками організації "ByPol" Олександр Азаров у коментарі телеканалу "Київ 24".

За його словами, Лукашенко, який є ізгоєм у світовій політиці, прагне піднятися на рівень справжнього президента, тому він знову всім погрожує, щоб з ним рахувалися.

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"Тому він і говорить про ядерну зброю, якої, за нашою інформацією на території Білорусі досі немає. Ми знаємо, що приблизно два місяці тому під час переговорів Путіна та Лукашенка росіяни продавили створення військової частини, яка буде охороняти ядерну зброю. Але це тільки рішення про створення військової частини", - наголосив Олександр Азаров.

За словами опозиціонера, під Осиповичами саме приводять до ладу закинуті військові частини і готують їх для прийняття нових військових.

"Можливо, саме це місце прийме російських військових. Тільки після того, як буде створено цю військову частину ядерна зброя можливо приїде на територію Білорусі. Тому ці слова не мають жодної основи, а є тільки випадами і погрозами у бік України та Заходу", - вважає Азаров.

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Нагадаємо, 30 червня перший заступник міністра оборони Білорусі, начальник генштабу Павло Муравейко заявив про можливість застосування тактичної ядерної зброї в разі загрози "суверенітету" і "незалежності" Білорусі.