Білоруський прикордонник зайшов на територію Польщі та пиляв огорожу - ЗМІ

Прикордонник був із пістолетом і одягнений у балаклаву.

На польсько-білоруському кордоні зловили "на гарячому" прикордонника РБ, який пиляв огорожу.

Про це пише RMF FM.

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За даними польського журналіста Кшиштоф Засада, офіцер у формі зайшов на територію Польщі та розпиляв один із прольотів. Він був із пістолетом і одягнений у балаклаву. Білоруського прикордоннника виявили системи моніторингу поблизу Дубіче-Церківне, але, побачивши польських прикордонників, він втік.

Перерізати проліт йому не вдалося, втім, трохи пошкодив його. Чи діяв військовий сам - невідомо.

Польські офіцери склали протокол про перетин білоруського солдата на територію Польщі. Справа з'ясовується.

"Це перший випадок, коли білоруський військовий у формі був спійманий на гарячому під час зрізання паркану. Подібні випадки вже були, але шкоди завдавали люди у цивільному, а також, ймовірно, переодягнених прикордонників", - йдеться на сайті RMF FM .

Нагадаємо, у Польщі пояснили, як Росія хоче використати спалах легіонельозу в країні.

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