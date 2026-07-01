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Білоруський режим зробив “жест гуманізму”: що оголосив Лукашенко
Олександр Лукашенко помилував 32 людини, з них 28 були засуджені за справами так званої “екстремістської спрямованості”.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні Дня незалежності Білорусі підписав указ про помилування 32 людей.
Про це повідомляють білоруські ЗМІ.
Серед помилуваних — 20 жінок і 12 чоловіків. Водночас 28 із них були засуджені за справами так званої “екстремістської спрямованості”.
У повідомленні білоруської сторони зазначається, що рішення ухвалили “на підставі принципу гуманізму” щодо засуджених та їхніх родин.
Також стверджується, що всі помилувані самі зверталися з клопотаннями про помилування, визнавали провину та розкаювалися.
Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко навряд чи зацікавлений у безпосередньому вступі у війну проти України.
Ми раніше інформували, що Росія вивела війська з Білорусі, але Мінськ самостійно розбудовує бази біля кордону та допомагає наводити «Шахеди» на Україну.