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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Білоруський режим зробив “жест гуманізму”: що оголосив Лукашенко

Олександр Лукашенко помилував 32 людини, з них 28 були засуджені за справами так званої “екстремістської спрямованості”.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні Дня незалежності Білорусі підписав указ про помилування 32 людей.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Указ Олександра Лукашенко. / © Пул Першого Telegram-канал

Указ Олександра Лукашенко. / © Пул Першого Telegram-канал

Серед помилуваних — 20 жінок і 12 чоловіків. Водночас 28 із них були засуджені за справами так званої “екстремістської спрямованості”.

У повідомленні білоруської сторони зазначається, що рішення ухвалили “на підставі принципу гуманізму” щодо засуджених та їхніх родин.

Також стверджується, що всі помилувані самі зверталися з клопотаннями про помилування, визнавали провину та розкаювалися.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко навряд чи зацікавлений у безпосередньому вступі у війну проти України.

Ми раніше інформували, що Росія вивела війська з Білорусі, але Мінськ самостійно розбудовує бази біля кордону та допомагає наводити «Шахеди» на Україну.

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Дата публікації
Кількість переглядів
542
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