Більша частина росіян вважає, що після України Путін повинен напасти на Польщу - соцопитування

Більша частина росіян вважає, що після України Путін повинен напасти на Польщу - соцопитування

Після Польщі йдуть країни Балтії.

75,5% росіян вважають, що після України у загарбницьких планах Путіна має бути Польща. На їхню думку, це логічне продовження так званої "військової спецоперації Російської Федерації", що насправді означає криваву війну.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження компанії Active Group.

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Згідно з опитуванням, на думку громадян РФ, є три країни, на які, буде орієнтована Росія. Найперше йде - Польща (75,5%), потім - країни Балтії, серед яких Естонія, Литва, Латвія (41%), та інші, як Болгарія, Чехія, Словаччина та Угорщина (39,6%).

Як наголошують, під час опитування респонденти мали можливість вибрати кілька країн.

Соціологічне дослідження провели через месенджер Viber за форматованою методикою (вибірка репрезентативна за суб’єктом федерації, статтю та віком респондента). При складанні запитань використовувалася обов'язкова для Росії мова. Так, замість "вторгнення" та "війна" в опитуванні було використано слово "спецоперація", українські силовики називалися "нацистами" тощо. Звичайно, замість "в Україні" було сказано "на Україні".

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