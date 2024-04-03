Більше не “братський” народ: російський пропагандист розкрив своє бачення майбутнього українців

Українофоб схвалив масові вбивства українців, стверджуючи, що це йде “на користь”.

Російський пропагандист Дмитро Пучков, більше відомий за прізвиськом "Гоблін", заявив, що всі українці є "нацистами", тому їх марно перевиховувати.

На таку заяву Пучкова, який народився в українському Кіровограді (тепер - Кропивницький), звернув увагу журналіст Денис Казанський.

На одній із зустрічей зі своїми шанувальниками Гоблін, відповідаючи на запитання про своє ставлення до українців відповів, що “всю цю нацистську мерзоту потрібно перестріляти, без жодної жалості, перевиховувати їх марно”.

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Українофоб також схвалив масові вбивства українців, стверджуючи, що це йде “на користь”.

“Методичку про “братський народ” більше не використовують. Тепер пішли відкриті заклики до геноциду того народу, який ще вчора було наказано назвати “братським”, - зауважив з приводу таких заяв Денис Казанський.

Нагадаємо, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін цинічно заявив, що рано чи пізно український та російський народ “возз'єднаються”, принаймні “на духовному рівні”.

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