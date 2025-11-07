ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
222
Час на прочитання
2 хв

"Більше не друзі": що насправді стоїть за конфліктом Путіна та Лаврова

Чутки про невдоволення Путіна Лавровим через провал зустрічі з Трампом є сумнівними.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Сергій Лавров

Сергій Лавров / © Associated Press

Чутки про невдоволення Путіна очільником МЗС РФ Лавровим через нібито провал організації зустрічі з Трампом є сумнівними. Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук заявив, що Лавров, навпаки, є «найбільшим прихильником війни».

Про це він зазначив в ефірі 24 Каналу.

Коментуючи припущення ЗМІ про те, що Путін незадоволений Лавровим через невдачу з організацією саміту в Будапешті, Ткачук висловив сумніви. Він нагадав, що Лавров — «довгожитель» в оточенні російського диктатора і вміє утримувати позиції.

Політолог переконаний, що міністр закордонних справ РФ є важливим гравцем і одним з головних ідеологів агресії.

«Як раз Лавров є великим прихильником збройної агресії та як ніхто інших наполягає на продовженні бойових дій проти України», — наголосив Ткачук.

Чому відставка Лаврова «грала б на користь» Україні

Експерт не виключає, що певні «внутрішні сперечання» в Кремлі справді можуть бути, і якщо вони є, це грає на користь Україні.

На думку Ткачука, усунення Лаврова, який постійно «розхитує ситуацію» та виступає за ескалацію, було б позитивним сигналом.

«Було б добре, якби Лавров відходив від певних справ. Якщо вдасться його посунути… на користь тих, хто був би готовий сьогодні йти на переговори задля збереження російської економіки, то це було б нам на руку», — вважає Ткачук.

Нагадаємо, очільник МЗС Росії Сергій Лавров пропустив засідання Ради безпеки РФ, яке 5 листопада скликав Володимир Путін. Це стало приводом для чуток про його немилість до кремлівського лідера. До того ж Лавров втратив право очолювати російську делегацію на саміті G20 — замість нього поїде Максим Орєшкін. За даними The Moscow Times, дипломат нібито роздратував Путіна невдалою розмовою з держсекретарем США Марко Рубіо.

Дата публікації
Кількість переглядів
222
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie