"Більше не друзі": що насправді стоїть за конфліктом Путіна та Лаврова

Сергій Лавров / © Associated Press

Чутки про невдоволення Путіна очільником МЗС РФ Лавровим через нібито провал організації зустрічі з Трампом є сумнівними. Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук заявив, що Лавров, навпаки, є «найбільшим прихильником війни».

Про це він зазначив в ефірі 24 Каналу.

Коментуючи припущення ЗМІ про те, що Путін незадоволений Лавровим через невдачу з організацією саміту в Будапешті, Ткачук висловив сумніви. Він нагадав, що Лавров — «довгожитель» в оточенні російського диктатора і вміє утримувати позиції.

Політолог переконаний, що міністр закордонних справ РФ є важливим гравцем і одним з головних ідеологів агресії.

«Як раз Лавров є великим прихильником збройної агресії та як ніхто інших наполягає на продовженні бойових дій проти України», — наголосив Ткачук.

Чому відставка Лаврова «грала б на користь» Україні

Експерт не виключає, що певні «внутрішні сперечання» в Кремлі справді можуть бути, і якщо вони є, це грає на користь Україні.

На думку Ткачука, усунення Лаврова, який постійно «розхитує ситуацію» та виступає за ескалацію, було б позитивним сигналом.

«Було б добре, якби Лавров відходив від певних справ. Якщо вдасться його посунути… на користь тих, хто був би готовий сьогодні йти на переговори задля збереження російської економіки, то це було б нам на руку», — вважає Ткачук.

Нагадаємо, очільник МЗС Росії Сергій Лавров пропустив засідання Ради безпеки РФ, яке 5 листопада скликав Володимир Путін. Це стало приводом для чуток про його немилість до кремлівського лідера. До того ж Лавров втратив право очолювати російську делегацію на саміті G20 — замість нього поїде Максим Орєшкін. За даними The Moscow Times, дипломат нібито роздратував Путіна невдалою розмовою з держсекретарем США Марко Рубіо.