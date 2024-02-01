"Більше не наукова фантастика": The Economist про те, якою буде війна в космосі між наддержавами

На думку авторів статті, космос – це не просто місце для мирних досліджень, а арена для майбутніх бойових дій.

Перший постріл у наступній війні між великими державами світу буде зроблено в космосі і це – не наукова фантастика.

Про це йдеться у статті The Economist.

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Так, деякі країни намагаються розвивати нові можливості в космосі, створюють зброю для боротьби за межами атмосфери. Наприклад, 28 січня Іран заявив, що запустив три супутники. Країни Заходу побоюються, що вони можуть бути використані в своїй програмі створення балістичних ракет.

"Космос – арена для майбутніх бойових дій"

"Вторгнення Росії в Україну відкрило нову главу космічної війни. Але найбільший страх Америки – це Китай, який прагне зрівнятися, якщо не перевершити першість США у небі", – зазначають у матеріалі.

Адмірал Крістофер Грейді, віце-голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, пояснює це прямо: "Космос став нашою найважливішою сферою ведення бойових дій".

За інформацією видання, американські генерали ретельно досліджують космос, спостерігають за швидким розгортанням супутників і відстежують небезпеку.

У жовтні Росія запустила на орбіту супутник військового призначення "Космос 2570", так звану "матрьошку". Для американського командування такі речі виглядають як випробування "машини вбивства", тобто снаряда для знищення супутників.

На думку авторів статті, усе це свідчить про те, що космос – це не просто місце для мирних досліджень, а арена для майбутніх бойових дій.

"Контроль над космосом став таким же важливим, як і панування на суші, морі та в повітрі. Космічна технологія робить військові сили в усіх інших областях більш потужними. Втративши першість у космосі, ви ризикуєте програти війни на Землі. У будь-якому майбутньому конфлікті між Америкою та Китаєм, наприклад, супутники будуть необхідними для пошуку та знищення цілей на величезних відстанях Тихого океану. Багато чого про війну в космосі залишається прихованим. Однак очевидно, що Америка посилює зусилля, щоб зберегти свою перевагу в космосі", – йдеться у матеріалі.

Світ увійшов у "третю космічну епоху"

Генерал Джон Шоу, колишній заступник голови Космічного командування, стверджує, що світ увійшов у "третю космічну епоху".

У першій, під час Холодної війни, домінували супердержави з великими сателітами. Космічні кораблі збору розвідувальної інформації, раннього попередження та зв’язку були пов’язані з ядерним стримуванням.

На другому етапі приватні фірми стали більш помітними, оскільки вони надавали зв’язок, телебачення та інші послуги з космосу. Такі супутники, як Глобальна система позиціонування (Global Positioning System, GPS), зробили революцію у звичайних бойових діях, починаючи з війни в Іраку в 1991 році.

Пізніше, особливо в Іраку та Афганістані, вони зробили можливим високоточне бомбардування та операції безпілотників на великій відстані. Однак сам космос вважався недоторканим.

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У третій ері все не так. Космічні послуги дедалі тісніше вплетені в цивільне життя – GPS дає змогу виконувати будь-які операції, від фінансових транзакцій до картографічних програм. Такі комерційні фірми, як SpaceX, знизили вартість запусків і супутників. Перш за все, епоха включає загрози та потенційні конфлікти в космосі, каже генерал Шоу.

У космосі наступ має перевагу над обороною, стверджує командувач космічних сил генерал Ченс Зальцман. За його словами, сторона, яка завдасть першого удару, може швидко взяти верх. "У космосі нема за що ховатися", – пояснює він. Супутники рухаються по передбачуваних орбітах, і лінії зв'язку з ними відкриті".

У виданні нагадали, що Договір про космос 1967 року забороняє територіальні претензії на небесні тіла та розміщення ядерної зброї в космосі, але в ньому нічого не йдеться про звичайну зброю.

Раніше у виданні The Telegraph назвали ознаки того, що світ йде назустріч Третій світовій.

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