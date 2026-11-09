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ТСН у соціальних мережах

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«Більше не потрібен»: У Молдові оголосили про повне припинення купівлі російського газу

Протягом багатьох років Росія використовувала енергетичні ресурси як інструмент тиску на Молдову.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Мая Санду

Мая Санду / © Associated Press

Президентка Молдови Мая Санду оголосила про запуск нової лінії електропередачі Вулканешти — Кишинів, яка з’єднує молдовську енергосистему з Румунією та європейською мережею.

Про це глава держави написала у соцмережі Х.

Санду наголосила, що протягом багатьох років Росія використовувала енергетичні ресурси як інструмент тиску на Молдову.

«Сьогодні ми запустили лінію електропередачі Вулканешти — Кишинів, яка з’єднує Молдову з Румунією та європейською енергосистемою. Протягом десятиліть Москва використовувала енергетику для шантажу нас. Більше ні: Молдова не купує російського газу», — заявила президентка.

Вона також повідомила, що невдовзі енергетичне сполучення Молдови з Румунією посилять ще дві лінії електропередачі.

Раніше повідомлялося, що президентка Молдови Мая Санду заявила, що найближчими місяцями Росія намагатиметься дестабілізувати ситуацію в країні з метою перешкоджання її вступу до Європейського Союзу.

Ми раніше інформували, що Молдова погодила український прикордонний контроль у пунктах пропуску «Крива-Мамалига» та «Мирне-Табаки».

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