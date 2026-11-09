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«Більше не потрібен»: У Молдові оголосили про повне припинення купівлі російського газу
Протягом багатьох років Росія використовувала енергетичні ресурси як інструмент тиску на Молдову.
Президентка Молдови Мая Санду оголосила про запуск нової лінії електропередачі Вулканешти — Кишинів, яка з’єднує молдовську енергосистему з Румунією та європейською мережею.
Про це глава держави написала у соцмережі Х.
Санду наголосила, що протягом багатьох років Росія використовувала енергетичні ресурси як інструмент тиску на Молдову.
«Сьогодні ми запустили лінію електропередачі Вулканешти — Кишинів, яка з’єднує Молдову з Румунією та європейською енергосистемою. Протягом десятиліть Москва використовувала енергетику для шантажу нас. Більше ні: Молдова не купує російського газу», — заявила президентка.
Вона також повідомила, що невдовзі енергетичне сполучення Молдови з Румунією посилять ще дві лінії електропередачі.
Раніше повідомлялося, що президентка Молдови Мая Санду заявила, що найближчими місяцями Росія намагатиметься дестабілізувати ситуацію в країні з метою перешкоджання її вступу до Європейського Союзу.
Ми раніше інформували, що Молдова погодила український прикордонний контроль у пунктах пропуску «Крива-Мамалига» та «Мирне-Табаки».