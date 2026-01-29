Більше не сподівається на США: ЄС готує "ядерну парасольку" та єдине військо

Європейська ядерна парасолька

Євросоюз готується до створення єдиної армії та власної «ядерної парасольки».

Про це заявив журналіст, політичний оглядач Андрій Шкіль в етері КИЇВ24.

Процес об’єднання вже перейшов у практичну площину переговорів між Парижем, Лондоном, Берліном та Варшавою, зазначив політичний оглядач.

«Зокрема, Франція та Велика Британія підписали історичну угоду про спільні ядерні зусилля, а Польща та Німеччина ведуть дискусії щодо розширення французького „ядерного щита“ на свої території», — каже експерт.

Такі кроки, за словами Шкіля, свідчать про те, що Європа готується самостійно гарантувати свою безпеку, не покладаючись виключно на підтримку Вашингтона.

Нагадаємо, генсек НАТО виступив проти створення незалежної армії Євросоюзу.