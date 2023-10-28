“Більше не становить загрози”: у США знайшли масового убивцю, який розстріляв 18 людей

40-річного Роберта Карда, підозрюваного у масовому вбивстві в американському штаті Мен, знайшли мертвим. Його тіло виявили приблизно за 15 хвилин їзди від місця влаштованої ним стрілянини в боулінгу та ресторані в Льюїстоні. За оприлюдненою інформацією, він помер від завданого собі вогнепального поранення.

Про це повідомляє Sky News.

Розшук підозрюваного тривав дві доби після того, як він влаштував стрілянину, внаслідок якої загинуло 18 людей і було поранено ще 13. Його тіло виявили біля річки Андроскоггін у районі Лісабонського водоспаду.

Офіційні особи повідомили, що у будинку підозрюваного було знайдено записку, адресовану сину Карда, зміст якої не розголошують. В його автомобілі виявлено мобільний телефон і зброю.

У пошуках колишнього військового резервіста брали участь щонайменше 80 агентів ФБР і берегової охорони.

Що відомо про Роберта Карда

Карда вважали “озброєним і небезпечним”, а поліція рекомендувала громадськості не наближатися до нього “за жодних обставин”.

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В армії США заявили, що Кард був фахівцем із постачання нафти та був сержантом першого класу в запасі. На військову службу він вступив у грудні 2002 року, але не брав участь у бойових діях.

У внутрішньому поліцейському повідомленні говориться, що цього літа Кард два тижні перебував у психіатричній лікарні, оскільки чув голоси, які наказували йому влаштувати стрілянину на військовій тренувальній базі в Сако, штат Мен. У повідомленні не міститься конкретних подробиць щодо його лікування чи стану.

Губернатор штату Мен Джанет Міллс сказала, що "зітхає з полегшенням", знаючи, що підозрюваний більше ні для кого "не становить загрози".

Нагадаємо, у ніч проти 26 жовтня чоловік влаштував масову стрілянину в місті Льюїстон, в американському штаті Мен.

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