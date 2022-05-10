Більше, ніж просив Байден: у Конгресі США пропонують допомогу Україні майже на 40 млрд доларів

Більше, ніж просив Байден: у Конгресі США пропонують допомогу Україні майже на 40 млрд доларів

Пакет допомоги для України у розмірі 39,8 млрд доларів у нижній палаті парламенту США можуть проголосувати вже 10 травня.

У Палаті представників Конгресу США демократи пропонують проголосувати за пакет допомоги Україні на 39,8 млрд доларів у вівторок, 10 травня. Раніше президент Джо Байден попросив законодавців якнайшвидше погодити допомогу на суму 33 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, законодавці збільшили попередній запит президента, передбачивши додатково 3,4 мільярда доларів на військову допомогу і ще 3,4 мільярда доларів на гуманітарну допомогу.

Рішення швидко погодити допомогу було ухвалене після того, як у Білому домі заявили, що грошей на поставки зброї для України вистачить лише до третього тижня травня.

Щоб пришвидшити процедуру, в Палаті представників погодилися проголосувати за цей документ окремо від іншого запиту Байдена - на гроші для боротьби з COVID-19. Наступним кроком має стати голосування у Сенаті.

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Однак, цей пакет допомоги ще не погодили республіканці. Для того, щоб його підтримав Сенат (верхня палата парламенту) необхідно щонайменше десять голосів сенаторів-республіканців.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, на що можуть витратити додаткову допомогу від США.

Джо Байден просить Конгрес надати 33 млрд доларів на допомогу Україні

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