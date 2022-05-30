"Більше ніж просто наклейка на машину": у Москві роблять силіконові груди з триколором та камуфляжем

Тепер росіянки зможуть купити "щось більше ніж просто наклейку на машину" - силіконові груди з триколором.
У Москві пластичний хірург презентував "патріотичні" грудні імпланти з російським триколором та камуфляжем.
За його словами, імпланти "Росгрудь" створені для тих, хто хоче "носити патріотичні символи прямо біля серця і пишатися своєю Батьківщиною".
"Справжні патріотки зможуть вибрати ту модель, яка ближче їм до серця у прямому та переносному значеннях. Стильне рішення для тих, хто любить батьківщину і хоче щось більше, ніж просто наклейка на машині або татуювання на плечі", - сказав хірург.
Його клієнтка на відео стверджує, що вже встановила собі імпланти з триколором. Росіянка похвалилася, що "не може завжди носити з собою прапор РФ, а іноді навіть паспорт покласти нікуди, тому "Росгрудь" дозволить їй почуватися патріоткою навіть якщо на ній немає одягу". У коментарях до відео пластичного хірурга росіяни вже питають, чи будуть імпланти з рашистськими символами Z і V.
Нагадаємо, одна з найчутливіших до санкцій сфер життя – індустрія краси. Косметичні компанії масово йдуть із Росії. Росіянки вже попрощалися з виробниками ботоксу і швидко вчаться приймати свій вік. І ось нове виробування – дефіцит грудних імплантів. В інтерв'ю російській пресі пластичні хірурги скаржаться, що запас імплантів залишився невеликим і вже відчувається дефіцит ходових розмірів.
Читайте також: