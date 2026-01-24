- Дата публікації
Більше політики, ніж війни: у розвідці розповіли, скільки насправді ракет "Орешнік" має Росія
Російська пропаганда перебільшує загрозу від балістичної ракети «Орєшнік». Це зброя, побудована на старих технологіях, яка частіше використовується для залякування Заходу, ніж для реальних бойових завдань.
Росія має у своєму арсеналі критично малу кількість ракет «Орєшнік» — не більше 3-4 одиниць.
Про це повідомив перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) Олег Луговський в інтерв’ю «Укрінформу»
Плани на 2026 рік: штучний дефіцит
За словами розвідника, Москва намагається масштабувати виробництво, але темпи залишаються низькими.
«Нам відомо, що Міністерство оборони Росії у 2026 році планує запустити „Орешнік“ у серійне виробництво і набути спроможностей виготовляти п’ять і більше таких ракет на рік«, — зазначив Луговський.
Тобто навіть за умови запуску «серії» йдеться про одиничні екземпляри, а не масове виробництво.
«Технології минулого століття»
У розвідці наголошують, що «Орешнік» — це не новітня розробка, а радше модернізована радянська спадщина сумнівної якості.
«Ця ракета побудована на технологіях минулого століття і потребує постійного технічного супроводження й оперативного усунення різних несправностей», — пояснив заступник очільника СЗР.
Луговський підкреслив, що в цій зброї «більше політичного, ніж воєнного наповнення». Це насамперед інструмент психологічного тиску та залякування європейських партнерів України, а його реальна бойова ефективність викликає питання у фахівців.
Щодо можливого розміщення цих ракет у Білорусі, українська розвідка тісно співпрацює із західними колегами. Це дозволяє мати об’єктивну картину і не зважати на російські та білоруські інформаційні вкиди.
Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко оцінив шанси Путіна поставити «Орешнік» на конвеєр. На думку експерта, серійне виробництво ракети є малоймовірним.