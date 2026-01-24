Більше політики, ніж війни: у розвідці розповіли, скільки насправді ракет "Орешнік" має Росія

Росія має лише 3-4 ракети «Орешнік»

Росія має у своєму арсеналі критично малу кількість ракет «Орєшнік» — не більше 3-4 одиниць.

Про це повідомив перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) Олег Луговський в інтерв’ю «Укрінформу»

Плани на 2026 рік: штучний дефіцит

За словами розвідника, Москва намагається масштабувати виробництво, але темпи залишаються низькими.

«Нам відомо, що Міністерство оборони Росії у 2026 році планує запустити „Орешнік“ у серійне виробництво і набути спроможностей виготовляти п’ять і більше таких ракет на рік«, — зазначив Луговський.

Тобто навіть за умови запуску «серії» йдеться про одиничні екземпляри, а не масове виробництво.

«Технології минулого століття»

У розвідці наголошують, що «Орешнік» — це не новітня розробка, а радше модернізована радянська спадщина сумнівної якості.

«Ця ракета побудована на технологіях минулого століття і потребує постійного технічного супроводження й оперативного усунення різних несправностей», — пояснив заступник очільника СЗР.

Луговський підкреслив, що в цій зброї «більше політичного, ніж воєнного наповнення». Це насамперед інструмент психологічного тиску та залякування європейських партнерів України, а його реальна бойова ефективність викликає питання у фахівців.

Щодо можливого розміщення цих ракет у Білорусі, українська розвідка тісно співпрацює із західними колегами. Це дозволяє мати об’єктивну картину і не зважати на російські та білоруські інформаційні вкиди.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко оцінив шанси Путіна поставити «Орешнік» на конвеєр. На думку експерта, серійне виробництво ракети є малоймовірним.