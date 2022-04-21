Більше схожі на могили: в Росії студентів змушують тренуватися рити окопи (фото)

У Росії студентів технікуму в Новочебоксарську змусили тренуватися рити окопи на занятті з ОБЖ. Воно проходило на подвір'ї навчального закладу.
Відповідні фото опублікували в Мережі.
У технікумі пояснили, що заняття на відкритому повітрі офіційно проходило в рамках підготовки "з основ військової служби". Метою такого навчання є "придбання та вдосконалення знань та навичок, які дозволяють майбутнім військовослужбовцям якісно та грамотно виконувати свої обов’язки".
Росіяни в коментарях до публікації в Мережі написали, що усе це більше схоже на викопування могил.
Нагадаємо, в російських магазинах почали продавати "патріотичні" льодяники на паличці у формі головного символу рашизму - літери Z. Посмоктати Z коштує 40 рублів.
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