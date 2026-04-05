Більшість арсеналів використані: США масово застосовують ракети із глобальних запасів проти Ірану

JASSM-ER

Реклама

США планує масово використовувати крилаті ракети JASSM-ER із запасів, призначених для інших регіонів. Зброю вартістю 1,5 млн доларів мають перемістити із тихоокеанських запасів на бази Центрального командування США та до авіабази Фейрфорд у Великій Британії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо про ракету

AGM-158 JASSM — це високоточна американська крилата ракета класу «повітря–поверхня», розроблена корпорацією Lockheed Martin. Вона призначена для ураження важливих та захищених цілей, як стаціонарних, так і квазістаціонарних, у будь-яких погодних умовах та час доби. JASSM-ER має дальність понад 600 миль і дозволяє уражати цілі на безпечній відстані від протиповітряної оборони противника.

Реклама

«Операції США протягом перших чотирьох тижнів війни забрали понад 1000 ракет JASSM-ER. Американська авіація також випустила 47 ракет під час рейду з метою захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро», — пишуть аналітики із посиланням на джерело.

США застосовують ці ракети, щоб зменшити ризику для військовослужбовців, водночас обмежуючи запаси озброєння для потенційних суперників, таких як Китай. Під час кампанії вже витрачено понад 1000 JASSM-ER, а також інші високоточні ракети, включно з рейдом на Венесуелу.

Незважаючи на втрати американських літаків та дронів, США та Ізраїль заявляють про значне знищення протиповітряної оборони Ірану, що дозволяє використовувати дешевшу зброю для ураження цілей у країні. Водночас наземні війська, включно з морською піхотою, переміщуються до регіону, а стратегічні бомбардувальники B-52 та B-1B почали патрулювати повітряний простір Ірану.

Lockheed Martin планує виробництво 396 JASSM-ER у 2026 році, із потенціалом збільшення до 860 одиниць, а також продовжує модернізацію ракет Tomahawk та перехоплювачів Patriot і THAAD для забезпечення довгострокової боєготовності.

Реклама

США витрачають сотні крилатих ракет на операції в Ірані, водночас підтримуючи можливості для глобальної оборони та стримування потужних противників.

Війна в Ірані — останні новини

Як ми писали раніше, Іран різко відповів на нові погрози Трампа. Так, американський лідер попередив про можливі удари, якщо Тегеран не виконає вимоги США. У відповідь іранські військові застерегли, що подальша ескалація конфлікту може перетворити регіон на «справжнє пекло» для США та їхніх союзників, включно з Ізраїлем.

Нагадаємо, Трамп заявив, що внаслідок «масованого удару» по Тегерану загинули «багато» іранських військових керівників. Офіційного підтвердження уадру та інформації про жертви поки немає.