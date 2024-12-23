Швидкий кінець чи продовження допомоги Україні: що думають громадяни США про війну

Громадяни США розділилися приблизно порівну у своїх думках про те, чи має їхня держава продовжувати допомагати Україні відвойовувати території навіть у тривалій війні (48%), чи намагатися досягти швидкого завершення конфлікту, навіть якщо це означає, що Київ не повертає всі свої території (50%).

Про це йдеться у публікації Інституту досліджень Gallup за результатами опитування, проведеного 4-15 грудня.

Трохи більша кількість американців – за швидке припинення війни, навіть якщо Україна не поверне собі території. Такі результати опитування знаменують відхід від попередніх думок, коли більшість громадян США підтримували боротьбу України за повну перемогу.

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Американці також розділилися в оцінках того, чи роблять США занадто багато (37%), достатньо (31%) чи недостатньо (30%) для допомоги Україні. Зараз більше американців, ніж у березні, кажуть, що США роблять достатньо, натомість меншість вважає, що – недостатньо.

Уподобання партійців щодо ролі США у війні продовжують різко відрізнятися: республіканці переважно підтримують швидке завершення та меншу підтримку України, натомість демократи загалом підтримують тривалі зобов’язання та принаймні продовження нинішнього рівня допомоги.

Окрім того, 68% дорослих американців стверджують, що ані Росія, ані Україна наразі не виграють у війні.

"Американці дедалі більше підтримують швидке припинення російсько-української війни, і українці можуть погодитися. Нещодавнє опитування Gallup в Україні показало, що зараз незначна більшість українців виступає за якнайшвидше припинення війни шляхом переговорів. Трохи більше половини цієї групи відкриті до територіальних поступок у межах мирної угоди", – йдеться у публікації Gallup.

До слова, видання Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що новообраний президент США Дональд Трамп не збирається припиняти постачання зброї Україні після припинення вогню, щоб забезпечити "мир через силу".

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