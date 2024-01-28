Більшість нідерландців хочуть збільшити видатки на оборону через непередбачуваність Росії

Опитування показало, що 62% нідерландців побоюються, що РФ може напасти на Нідерланди.

Опитування у Нідерландах показало, що більша частина населення країни боїться непередбачуваного російського керівництва і погоджується з необхідністю збільшити військові витрати.

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Про це інформує RTL nieuws за результатами опитування серед 20 тис. осіб.

"Багато нідерландців стурбовані можливою війною між Росією та НАТО, і більшість також боїться нападів Росії на свою країну. Про це свідчить опитування RTL News Panel", - йдеться у повідомленні.

Дослідження серед 20 000 членів RTL News Panel показує, що 62% нідерландців побоюються, що РФ може напасти на Нідерланди.

"Путін непередбачуваний, я боюся, що конфлікт перекинеться через сусідні країни та дійде до нас", – пояснює один з учасників опитування.

Крім того, повідомляється, що 48% стурбовані кібератаками, які можуть вивести з ладу нідерландську інфраструктуру, а 21% побоюється ядерної атаки на цілі у своїй країні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США розмістять ядерну зброю у Британії, щоб протистояти загрозі з боку Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що у Нідерландах викрили мережу, через яку незаконно ввозили військові товари до Росії.

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