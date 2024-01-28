Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Більшість нідерландців хочуть збільшити видатки на оборону через непередбачуваність Росії

Більшість нідерландців хочуть збільшити видатки на оборону через непередбачуваність Росії

Прапор Нідерландів / Фото: Getty Images

Опитування показало, що 62% нідерландців побоюються, що РФ може напасти на Нідерланди.

Опитування у Нідерландах показало, що більша частина населення країни боїться непередбачуваного російського керівництва і погоджується з необхідністю збільшити військові витрати.

Про це інформує RTL nieuws за результатами опитування серед 20 тис. осіб.

"Багато нідерландців стурбовані можливою війною між Росією та НАТО, і більшість також боїться нападів Росії на свою країну. Про це свідчить опитування RTL News Panel", - йдеться у повідомленні.

Дослідження серед 20 000 членів RTL News Panel показує, що 62% нідерландців побоюються, що РФ може напасти на Нідерланди.

"Путін непередбачуваний, я боюся, що конфлікт перекинеться через сусідні країни та дійде до нас", – пояснює один з учасників опитування.

Крім того, повідомляється, що 48% стурбовані кібератаками, які можуть вивести з ладу нідерландську інфраструктуру, а 21% побоюється ядерної атаки на цілі у своїй країні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США розмістять ядерну зброю у Британії, щоб протистояти загрозі з боку Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що у Нідерландах викрили мережу, через яку незаконно ввозили військові товари до Росії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація