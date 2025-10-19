Більшість німців виступили проти виплат соцдопомоги українським біженцям

Біженці у Німеччині / © Getty Images

Більшість німців виступають проти того, щоб українські біженці отримували соціальну допомогу Bürgergeld.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом дослідження громадської думки (INSA) на замовлення видання Bild.

Згідно з опитуванням, лише 17% респондентів вважають, що всі українці, які перебувають у Німеччині, повинні отримувати виплати Bürgergeld. Натомість 66% висловилися проти цього.

Крім того, 62% опитаних підтримують ідею повернення чоловіків призовного віку назад в Україну. Лише 18% вважають, що вони можуть залишатися в Німеччині.

Bild зазначає, що щороку близько 700 тисяч українців у ФРН загалом отримують приблизно 6,3 мільярда євро соціальної допомоги. При цьому, за даними видання, працевлаштованим є лише кожен третій українець, який проживає на території Німеччини.

