Ба більше, громадяни Угорщини, чия країна в ЄС, підтримують країну-терористку РФ та незадоволені обмеженнями, запровадженими Євросоюзом проти Росії.

Про це йдеться у соціологічному опитуванні, яке провів консервативний аналітичний центр Szazadveg, пише Hungary today.

"Запроваджені санкції не виправдали очікувань і натомість занурили країни-члени ЄС у кризу, оскільки спроби відмовитися від російських джерел енергії призвели до надзвичайної невизначеності та зростання цін на нафту, електроенергію та газ", - стверджує центр Századvég.

Згідно з опитуванням, 81% угорців протидіють Європейському Союзу та його державам-членам у надсиланні зброї до України, і такий самий рівень спротиву забороні російських туристів і туризму з Європи. Лише 16% і 17% респондентів згодні з цими двома пропозиціями. Цікаво, що на думку громадян Угорщини, озброєння України "має протилежний ефект і сприяє продовженню війни".

Зауважимо, в той час, коли Європа намагається відмовитися від російського газу, щоб не бути енергозалежними від РФ, Угорщина домовилася з "Газпромом" про додаткові постачання газу від 1 вересня.

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