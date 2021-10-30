Біля аеропорту тимчасової столиці Ємену прогримів потужний вибух: є загиблі

Вибух у цьому районі став найбільш смертоносним від грудня минулого року.

У Ємені в суботу, 30 жовтня, щонайменше 12 мирних жителів загинули внаслідок вибуху біля аеропорту в Адені, тимчасовій столиці уряду.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє AFP.

За даними видання, "є також серйозні поранення". Водночас причина вибуху залишається невідомою.

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На отриманих журналістами світлинах з місця події видно, як люди витягують тіло з повністю зруйнованого автомобіля, коли пожежники гасять поблизу полум'я.

Жодна з організацій ще не взяла на себе відповідальність за вибух, який став найбільш смертоносним у цьому районі від грудня минулого року, коли в Міжнародному аеропорту Адена відбулася атака на членів Кабінету міністрів.

Три тижні тому шістьох людей було вбито внаслідок вибуху замінованого автомобіля, охарактеризованого як замах на губернатора Адена (посадовець вцілів).

Визнаний міжнародною спільнотою уряд країни переїхав до Адена зі столиці Сани в 2014 році після витіснення поставнцями-хуситами.

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Раніше в суботу внаслідок мінометного обстрілу повстанцями району Аль-Камп у місті Таїз загинули троє дітей, а ще троє отримали важкі травми.

Останні сім років Ємен перебуває у стані війни. Місто Таїз із 600 тис. населення розташоване на південному заході країни і контролюється міжнародно визнаним урядом, який підтримується військовою коаліцією під керівництвом Саудівської Аравії.

Внаслідок конфлікту з повстанцями-хуситами загинули тисячі людей, а мільйони громадян країни вимушено залишили свої домівки. Нещодавно бої посилилися навколо єдиного північного оплоту, що залишився в уряду, - міста Маріб у багатій нафтою однойменній провінції.

Як повідомлялося, у Ємені у підтримуваних Саудівською Аравією приватних лікарнях в прифронтовому Таїзі десяткам людей провели ампутацію кінцівок, хоча їх можна було врятувати. Фахівці стверджують, що рішення про ампутацію має ухвалюватися кількома лікарями, але у зазначених лікарнях її робили за вказівкою медика з України.

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