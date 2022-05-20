Біля аеропорту Женеви спалахнула величезна пожежа: горіло приміщення для шукачів притулку: відео

Через пожежу авіарейси, які прибували до другого за величиною аеропорту Швейцарії, не могли здійснити посадку.

Увечері в п’ятницю, 20 травня, другий за завантаженістю аеропорт Швейцарії у Женеві припинив приймати та відправляти літаки. Причиною була пожежа, яка виникла в центрі прийому шукачів притулку, розташованому неподалік.

Про це повідомляє Daily Mail.

Як видно на опублікованих очевидцями відео, над аеропортом здійнявся густий чорний дим. Вогонь охопив будівлю нового центру прийому шукачів притулку, яка все ще будується.

There is a large fire near Geneva Airport in #Switzerland. Inbound flights are either holding or diverting.#GenevaAirport pic.twitter.com/iCljnEWeVw — AUSTROHÚNGARO (@AUSTROHNGARO2) May 20, 2022

За словами свідків, під час пожежі було чути кілька вибухів, але їх причина поки невідома.

Прессекретар аеропорту Ігнас Жаннерат заявив виданню, що пожежа “під контролем”, але співробітникам потрібно “зробити територію безпечною та прибрати уламки”.

За його словами, пожежа була “за межами аеропорту” і “утворювала багато диму”, у зв’язку з чим довелося на деякий час припинити посадку та навіть відправлення авіарейсів.

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Рейси, що прилітали з Лісабона, Барселони та Мадрида, були перенаправлені на посадку до інших аеропортів.

У виданні нагадали, що Женева є другим за завантаженістю аеропортом у Швейцарії після Цюриха. Він розташований біля кордону з Францією.

Нагадаємо, раніше потужний вибух стався в готелі "Саратога", розташованому в центрі кубинської столиці Гавани, поблизу місцевого Капітолію - будівлі парламенту. Причиною нещасного випадку називають витік газу.

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