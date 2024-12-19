Біля бази Північного флоту Росії сталися два вибухи: фото

Вибухи пролунали на одному з військових об'єктів у районі головної військово-морської бази Північного флоту Росії, розташованої в Сєвероморську, та двох військових аеродромів.

Поблизу бази Північного флоту Росії сталися два вибухи.

Про подію повідомили мешканці Мурманська, пише "Агентство".

Імовірно, якась НП сталася на одному з військових об'єктів у районі головної військово-морської бази Північного флоту Росії, розташованої в Сєвероморську, та двох військових аеродромів.

Норвезьке видання The Barents Observer, яке геолокувало місце знімання вибуху, пише, що за 13 км розташований військовий аеродром "Сєвероморськ-1", де базуються винищувачі, бомбардувальники та ескадрильї вертольотів Ка-27. На відстані 11 км розташований відкритий склад зброї, а на північний захід від "Сєвероморська-1" перебуває кілька установок з мобільними зенітними ракетами та антенами для радіоелектронної боротьби.

Масивні вибухи сталися в Росії поряд із Сєвероморськом / Фото: скриншот з відео

Раніше видання Politico повідомляло, що РФ може залучити свій тіньовий флот до військових перевезень, тому США мають діяти.

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