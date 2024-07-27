Біля берегів Австралії знайшли затонулий корабель: він зник без сліду понад пів століття тому

Пошук загадково зниклого судна у 1969 році став однією з найвідоміших рятувально-пошукових операцій в історії Австралії.

Австралійські вчені знайшли затонуле судно, яке загадково зникло 55 років тому. У 1969 році судно MV Noongah з вантажем сталі прямувало з Англії до Австралії, коли біля узбережжя Нового Південного Уельсу потрапило у сильний шторм та зникло без сліду.

Про це пише Lad Bible.

Пошук корабля став однією з найбільших та найвідоміших пошукових операцій в історії Австралії. Однак 71-метрове судно разом із більшою частиною команди так і не були знайдені.

На момент трагедії на борту MV Noongah перебувало 26 членів екіпажу. Під час пошуків рятувальники знайшли лише одне тіло. Однак надія знайти моряків живими не згасла, тому Королівський австралійський флот залучив авіацію та рятувальні човни. Після цього у відкритому морі вдалося знайти п'ятьох живих людей – двом з них вдалося врятуватися на двох окремих плотах, а ще троє чіплялися за дерев'яну дошку й вижили просто дивом.

Попри те, що були живі свідки трагедії, місце, де потонуло судно, залишалося загадкою. Щоб знайти його знадобилося понад пів століття і поява необхідних технологій.

Австралійське Державне об'єднання наукових та прикладних досліджень (CSIRO) за допомогою картографії морського дна високої роздільної здатності нарешті змогло з'ясувати, де знайшов останній притулок MV Noongah та двадцять членів його команди.

Затонулий корабель знайшли приблизно у 460 км на північ від Сіднея. Вчені змогли ідентифікувати судно за розмірами та контурами. Ідентифікацію полегшило те, що корабель залишився практично цілим і стояв вертикально на морському дні.

"Нам пощастило зі сприятливими морськими умовами для проведення дослідження, і наші технічні команди CSIRO змогли отримати відмінні дані батиметрії та огляд затонулого судна за допомогою камер спостереження", — сказала керівниця рейсу CSIRO Марго Хінд.

Дані батиметрії показали, що затонуле судно перебуває на глибині 170 метрів, його довжина становить близько 71 метра, а розміри, профіль і конфігурація відповідають MV Noongah.

"Ми сподіваємося, що виявлення останнього місця спокою корабля принесе полегшення тим, хто вижив у цій трагедії та сім'ям загиблих членів екіпажу", – сказав Тім Сміт, директор з оцінки з Реєстру державної спадщини Нового Південного Уельсу.

Нагадаємо, в Атлантиці затонуло судно з росіянами. Половина членів екіпажу загинули. Врятовані рибалки 15 годин перебували на плоту посеред океану за температури води 4 градуси.

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