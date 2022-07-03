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Біля берегів Гонконгу тайфун розламав навпіл судно з 30 членами екіпажу

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Біля берегів Гонконгу тайфун розламав навпіл судно з 30 членами екіпажу

Фото: Associated Press

Біля берегів Гонконгу було розламано навпіл корабель з екіпажем  - 30 осіб.

Нещасний випадок стався через сильні хвилі, викликані тайфуном "Чаба", якому було присвоєно 8 рівень із 10 можливих

Про це пише CNN.

На місце події було спрямовано чотири вертольоти та два літаки для проведення пошуково-рятувальних робіт. Поки що рятувальникам вдалося врятувати 3 членів екіпажу, але доля 27 людей залишається незрозумілою. Пошуково-рятувальним роботам перешкоджають суворі погодні умови. Згідно із заявою уряду, інших членів екіпажу могли винести хвилі до прибуття першого вертольота.

Рятувальники заявили, що збільшать площу пошуку через велику кількість зниклих безвісти і продовжать операцію до ночі, якщо дозволять умови.

Нагадаємо, потужний тайфун буквально зрівняв з землею частину Філіппін.

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