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Біля берегів Росії впала балістична ракета Кім Чен Ина, якою він погрожував США

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Біля берегів Росії впала балістична ракета Кім Чен Ина, якою він погрожував США

Цього року Північна Корея провела серію випробувань міжконтинентальних балістичних ракет / Фото: Associated Press

Російське оборонне відомство розслідує цей інцидент, але "поки не має чіткої інформації”.

Міжконтинентальна балістична ракета, запущена Північною Кореєю, впала в територіальні води Російської Федерації. Російська влада проводить розслідування. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ РФ Андрія Руденка.

Російський чиновник заявив, що міністерство оборони Росії розслідує цей інцидент, але "поки не має чіткої інформації про те, що ракета впала на території РФ".

Раніше Об’єднаний комітет начальників штабів у Сеулі повідомив, що Північна Корея випустила неідентифіковану балістичну ракету у Японське море. 

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин минулого року назвав статус КНДР як ядерної держави "незворотним" і закликав до подальшого розвитку зброї, особливо тактичної ядерної зброї.

У відповідь Сеул і Вашингтон пообіцяли, що Пхеньян зіткнеться з ядерною помстою та "кінцем" свого нинішнього уряду, якщо той вирішить застосувати проти них ядерну зброю.

Цього року Північна Корея провела серію випробувань зброї, незважаючи на санкції, зокрема випробування своїх найпотужніших міжконтинентальних балістичних ракет.

Нагадаємо, диктатор КНДР Кім Чен Ин висловив свій намір зміцнювати "стратегічну співпрацю" з Росією та висловив обіцянку про тісну дружбу з президентом Володимиром Путіним.

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Дата публікації
Перегляди
779
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