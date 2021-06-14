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Біля берегів Ємену після аварії судна виявили більш як 150 тіл мігрантів

Біля берегів Ємену після аварії судна виявили більш як 150 тіл мігрантів

Associated Press

Майже біля суші човен зіткнувся з риболовецьким судном і перекинувся.

Більше 150 тіл загиблих знайшли в морі біля узбережжя Ємену після аварії судна з мігрантами. Нелегальні мігранти з Африки прямували в бік єменського мису Ель-Ара.

Про це у понеділок, 14 червня, повідомляє телеканал Al Hadath.

За інформацією єменської газети Al-Ayyam, загалом у човні в момент аварії було до 400 африканських нелегальних мігрантів.

Своєю чергою Sky News Arabia поінформував, що на борту судна було більш як 250 мігрантів.

Раніше у водах Середземного моря поблизу лівійського міста Сабрата перевернувся переповнений мігрантами човен. П'ятеро осіб загинули, понад 10 людей - постраждали. Човен з близько сотнею мігрантів на борту направлявся з Північної Африки. 

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