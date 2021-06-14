Біля берегів Ємену після аварії судна виявили більш як 150 тіл мігрантів

Майже біля суші човен зіткнувся з риболовецьким судном і перекинувся.

Більше 150 тіл загиблих знайшли в морі біля узбережжя Ємену після аварії судна з мігрантами. Нелегальні мігранти з Африки прямували в бік єменського мису Ель-Ара.

Про це у понеділок, 14 червня, повідомляє телеканал Al Hadath.

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За інформацією єменської газети Al-Ayyam, загалом у човні в момент аварії було до 400 африканських нелегальних мігрантів.

Своєю чергою Sky News Arabia поінформував, що на борту судна було більш як 250 мігрантів.

Раніше у водах Середземного моря поблизу лівійського міста Сабрата перевернувся переповнений мігрантами човен. П'ятеро осіб загинули, понад 10 людей - постраждали. Човен з близько сотнею мігрантів на борту направлявся з Північної Африки.

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