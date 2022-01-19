Біля Британії помітили кораблі Росії, які Кремль може використати для нападу на Україну

Біля Британії помітили кораблі Росії, які Кремль може використати для нападу на Україну

Один корабель може перевозити до 25 бронетранспортерів.

На півдні Великої Британії помітили 6 десантних кораблів Росії, які належать до Балтійського та Північного флотів Кремля.

Про це пише британське видання Mail Online.

Поки офіційного підтвердження інформації, що судна прямують до Чорного моря, немає, однак на тлі чуток в інформаційному просторі про ймовірне вторгнення найближчими днями - це найімовірніша версія.

Які помітили кораблі:

"Королева";

"Мінськ";

"Калінінград";

"Оленегорський гірник";

"Петро Моргунов";

"Георгій Побідоносець".

Російські кораблі помітили поблизу Данії у понеділок. Зазначається, кожен з яких може перевозити до 25 бронетранспортерів.

За останніми розвідувальними даними Міністерства оборони України, як пише британська газета, Росія зібрала понад 127 000 військовослужбовців уздовж кордону разом із морськими військами.

Британські ЗМІ пишуть, що держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в американському посольстві в Києві попередив, що Росія може напасти на Україну "за дуже короткий термін".

Також джерела видання повідомляють, що учора, 18 січня, під час нових навчань три десятки російських літаків, у тому числі винищувачі-бомбардувальники Су-34, штурмовики Су-25 та винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, вилетіли з аеродромів Пермської, Красноярської, Челябінської та Свердловської областей.

Білорусь - майданчик для воєнних дій

Окрім цього, за даними західних ЗМІ, які посилаються на звіт української розвідки, що Білорусь "слід розглядати як повноцінний театр воєнних дій, який Росія може використовувати для розширення агресії проти України". У ньому йдеться, що Росія розмістила поблизу України 36 пускових установок "Іскандер" — зброї, здатної вражати цілі на відстані до 700 км, а також ракети середньої дальності.

Ймовірний маршрут російських кораблів

Припискають, що спочатку російські судна попливуть до Атлантичного океану, з якого потім через Гібралтарську протоку кораблі можуть звернути до Середземного моря. Від нього через протоку Босфор судна Росії можуть увійти до Чорного моря. У підтвердження цього опублікували карту.

dailymail.co.uk

За останніми даними британської розвідки керівники міністерства оборони стурбовані значно більшим вторгненням, що викликає побоювання війни. Високопоставлене джерело в обороні заявило: "Ми твердо переконані, що Путін віддає перевагу повному вторгненню, а не обмеженому наступу".

Нагадаємо, Велика Британія надасть Україні оборонне озброєння, зокрема легкі протитанкові системи, для захисту у разі нападу Росії на Україну. Зброю також передать Естонія, йдеться про протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці.

Варто зазначити, про те, що Росія у будь-який момент може напасти на Україну, повідомили у Білому дому. Там заявили, що через дії країни-агресорки ситуація на українських кордонах дуже небезпечна.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оцінив військові потужності Росії і заявив, що Україна протистоїть майже мільйонній армії РФ.