Біля Гааги пасажирський потяг протаранив кран – є жертва та десятки поранених

На колії з незрозумілих причин опинився невеликий будівельний кран і потяг врізався у нього.
У Нідерландах вранці 4 квітня пасажирський потяг, у якому перебували не менше 50 людей, зійшов із рейок після зіткнення з краном. Внаслідок аварії одна людина загинула, близько 30 отримали поранення.
Про це повідомляє Reuters.
Аварія трапилася близько 3:25 у північному передмісті Гааги. Речник залізниці розповів, що потяг прямував з Лейдена до Гааги. На колії з незрозумілих причин опинився невеликий будівельний кран і потяг врізався у нього.
Внаслідок зіткнення кілька вагонів зійшли з рейок, почалась пожежа.
За словами представників екстрених служб, деяким постраждалим надали допомогу на місці, але більшість доправили до лікарні.
Нагадаємо, у Швейцарії два потяги зійшли з рейок через потужний буревій.
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