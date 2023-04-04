Біля Гааги пасажирський потяг протаранив кран – є жертва та десятки поранених

На колії з незрозумілих причин опинився невеликий будівельний кран і потяг врізався у нього.

У Нідерландах вранці 4 квітня пасажирський потяг, у якому перебували не менше 50 людей, зійшов із рейок після зіткнення з краном. Внаслідок аварії одна людина загинула, близько 30 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Аварія трапилася близько 3:25 у північному передмісті Гааги. Речник залізниці розповів, що потяг прямував з Лейдена до Гааги. На колії з незрозумілих причин опинився невеликий будівельний кран і потяг врізався у нього.

Внаслідок зіткнення кілька вагонів зійшли з рейок, почалась пожежа.

За словами представників екстрених служб, деяким постраждалим надали допомогу на місці, але більшість доправили до лікарні.

Нагадаємо, у Швейцарії два потяги зійшли з рейок через потужний буревій.

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