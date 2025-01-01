Біля готелю Трампа у Лас-Вегасі пролунав вибух: що відомо (відео)

У середу, 1 січня, у Лас-Вегасі біля будівлі готелю Trump International, який належить новообраному президенту США Дональду Трампу, пролунав вибух.

Як повідомляє видання The Sun з посиланням на місцеву поліцію, біля готелю вибухнув та спалахнув електромобіль Cybertruck виробництва компанії Tesla.

Після спрацювання пожежної сигналізації людей із готелю евакуювали. У поліції згодом повідомили, що полум’я приборкали. Про постраждалих внаслідок інциденту не повідомляють, як і про причину пожежі.

Один з гостей готелю, який став очевидцем інциденту, поділився у Мережі відео того, що схоже на охоплену вогнем вантажівку Tesla Cybertruck, припарковану прямо за дверима готелю.

На короткому відео можна почути звуки пожежної сигналізації та побачити охоплений вогнем електромобіль.

Новина про пожежу з’явилася через кілька годин після того, як новообраний президент Дональд Трамп та генеральний директор Tesla Ілон Маск разом відсвяткували початок 2025 року.

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