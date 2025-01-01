Біля готелю Трампа у Лас-Вегасі пролунав вибух: що відомо (відео)

Після спрацювання пожежної сигналізації людей із готелю евакуювали.
У середу, 1 січня, у Лас-Вегасі біля будівлі готелю Trump International, який належить новообраному президенту США Дональду Трампу, пролунав вибух.
Як повідомляє видання The Sun з посиланням на місцеву поліцію, біля готелю вибухнув та спалахнув електромобіль Cybertruck виробництва компанії Tesla.
Після спрацювання пожежної сигналізації людей із готелю евакуювали. У поліції згодом повідомили, що полум’я приборкали. Про постраждалих внаслідок інциденту не повідомляють, як і про причину пожежі.
Один з гостей готелю, який став очевидцем інциденту, поділився у Мережі відео того, що схоже на охоплену вогнем вантажівку Tesla Cybertruck, припарковану прямо за дверима готелю.
На короткому відео можна почути звуки пожежної сигналізації та побачити охоплений вогнем електромобіль.