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Біля Греції затонули два човни з мігрантами: 15 загиблих, десятки зникли безвісти

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Біля Греції затонули два човни з мігрантами: 15 загиблих, десятки зникли безвісти

Фото: Associated Press

Влада поки не повідомляла, що стало причиною аварії. На місці події тривають рятувальні роботи.

У грецьких водах затонули два човни з мігрантами. За останніми даними, 15 людей загинуло, десятки вважаються зниклими безвісти

Про це повідомило AP.

Берегова охорона Греції повідомила про два затонулих човни. Один із них було виявлено біля східного острова Лесбос. На ньому перебувало близько 40 людей. Вдалося знайти 15 тіл загиблих. Інші вважаються зниклими безвісти.

На борту човна, що зазнав аварії біля берега Кітери з дуже стрімкими скелями, було до 95 осіб. Більшість - 80 - вже врятували, рятувальна операція триває за участі державних і волонтерських організацій.

Влада поки не повідомляла, що стало причиною аварії. На місці події тривають рятувальні роботи.

Нагадаємо, біля узбережжя Сирії затонув човен з мігрантами: загинули понад пів сотні людей.

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