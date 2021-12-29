Біля грецького острова Крит стався потужний землетрус: трусило втретє за останні кілька днів

Біля грецького острова Крит стався потужний землетрус: трусило втретє за останні кілька днів

Науковці прогнозують, що останній землетрус був заключним і більше поштовхів очікувати не варто.

Біля узбережжя грецького острова Крит втретє за останні кілька днів зафіксували землетрус. Проте цього разу він був потужним і досягнув позначки магнітудою 5,2 бали.

Про це пише Kathimerini.

Як повідомляється, землетрус стався близько 7 ранку за місцевим часом. За оцінками науковців, епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 45 км поблизу південно-східного узбережжям острова.

Видання повідомляє, що найбільше поштовхи відчули у східній та південній частинах острова. Трусило також і в Іракліоні, що на північному узбережжі. Легкі коливання зафіксували і в деяких частинах Єгипту.

При цьому, напередодні землетрусу за кілька хвилин до опівночі легкі поштовхи магнітудою 3,4 зафіксували біля Салонік. Повідомлень про руйнування та постраждалих не надходило.

Науковці прогнозують, що останній землетрус був заключним і більше поштовхів очікувати не варто.

Нагадаємо, на півночі Італії в районі міста Бергамо у суботу, 18 грудня, було зафіксовано землетрус магнітудою 4,4. Підземні поштовхи відчувалися у всій Ломбардії, включно із Міланом.

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