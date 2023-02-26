Біля італійського узбережжя розбився човен з мігрантами – щонайменше 30 загиблих

У неділю, 26 лютого, біля південного узбережжя Італії через шторм затонув човен з мігрантами – загинуло щонайменше 30 людей. Судно перевозило понад 100 осіб. Берегова охорона приморського курорту Стеккато-ді-Кутро виявила тіла мігрантів, які викинуло на берег.

Про це пише Sky News.

Човен, який перевозив мігрантів з Ірану, Пакистану та Афганістану, розбився об каміння під час шторму на морі. Точної інформації, звідки пливло судно, немає, але човни з мігрантами, які прибувають до Калабрії, зазвичай відходять від берегів Туреччини чи Єгипту, пише ЗМІ.

Наразі на місці інциденту берегова охорона, прикордонна поліція та пожежники проводять рятувальні роботи.

За інформацією італійських ЗМІ, ще три тіла мігрантів були знайдені у воді. Влада міста поки не коментувала інцидент.

Нагадаємо, після того, як у Болгарії виявили вантажівку з 18-ма мертвими мігрантами, прокуратура оголосила звинувачення шістьом особам, зокрема водію вантажівки та його супутнику. Їх підозрюють у торгівлі людьми.

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