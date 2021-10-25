Біля канадського узбережжя другу добу горить контейнеровоз з тонами хімікатів: що сталося

Довкола аварії оголосили зону надзвичайної ситуації.
Другу добу горить контейнеровоз з тонами хімікатів біля канадського узбережжя.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 25 жовтня.
Довкола аварії оголосили зону надзвичайної ситуації. За попередніми даними, горять контейнери, в яких перевозили 52 тони хімікатів. Від пожежі у повітря піднімається токсичний газ.
Утім, місцева влада запевняє: загрози для людей на узбережжі немає. Кораблям рекомендують оминати цей район.
До слова, судно прямувало до Ванкувера. Що стало причиною займання – невідомо. З корабля евакуювали 16 людей. П'ятеро членів екіпажу залишилися на облавку, аби не допустити поширення вогню.
Як повідомлялося, унаслідок аварії пасажирського судна поблизу узбережжя Тунісу загинула щонайменше 41 людина. Аварія сталася поблизу узбережжя Сіді Мансур у південно-східному Тунісі.