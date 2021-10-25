Біля канадського узбережжя другу добу горить контейнеровоз з тонами хімікатів: що сталося

Біля канадського узбережжя другу добу горить контейнеровоз з тонами хімікатів: що сталося

Довкола аварії оголосили зону надзвичайної ситуації.

Другу добу горить контейнеровоз з тонами хімікатів біля канадського узбережжя.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 25 жовтня.

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Довкола аварії оголосили зону надзвичайної ситуації. За попередніми даними, горять контейнери, в яких перевозили 52 тони хімікатів. Від пожежі у повітря піднімається токсичний газ.

Утім, місцева влада запевняє: загрози для людей на узбережжі немає. Кораблям рекомендують оминати цей район.

До слова, судно прямувало до Ванкувера. Що стало причиною займання – невідомо. З корабля евакуювали 16 людей. П'ятеро членів екіпажу залишилися на облавку, аби не допустити поширення вогню.

Новини світу: біля канадського узбережжя другу добу горить контейнеровоз з тонами хімікатів

Як повідомлялося, унаслідок аварії пасажирського судна поблизу узбережжя Тунісу загинула щонайменше 41 людина. Аварія сталася поблизу узбережжя Сіді Мансур у південно-східному Тунісі.

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