Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Біля кордонів Латвії помітили російські винищувачі: підняли літаки НАТО для перехоплення

Біля кордонів Латвії помітили російські винищувачі: підняли літаки НАТО для перехоплення

Російський винищувач. Фото ілюстративне: Військово-повітряні сили Німеччини/Twitter

За словами речника ВПС Німеччини, на російських винищувачах були вимкнені транспондери.

У суботу, 3 серпня, над Балтійським морем поблизу Латвії зафіксували активність російських винищувачів. Німецькі та шведські літаки піднялися для перехоплення.

Про це пише видання Bild.

Відповідно до інформації, два німецькі винищувачі Eurofighter і два шведські літаки підіймалися в повітря як запобіжний захід для встановлення контакті із російськими пілотами, які курсували у напрямку Латвії.

За словами речника ВПС Німеччини, на російських винищувачах були вимкнені транспондери, а пілоти не відповідали на радіозапити, тому вони були змушені піднятися для перехоплення. 

"План польоту літака не був повідомлений заздалегідь, скарги щодо подібного неузгодженого перебування російських бортів у повітряному просторі над Балтійським морем надходять майже щотижня", - прокоментував він. 

Нагадаємо, у Білорусі підняли авіацію на перехоплення російських дронів.

Формулу миру можна реалізувати! Війна має завершитися на наших умовах — Зеленський

Формулу миру можна реалізувати! Війна має завершитися на наших умовах — Зеленський

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація