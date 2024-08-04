Біля кордонів Латвії помітили російські винищувачі: підняли літаки НАТО для перехоплення

За словами речника ВПС Німеччини, на російських винищувачах були вимкнені транспондери.
У суботу, 3 серпня, над Балтійським морем поблизу Латвії зафіксували активність російських винищувачів. Німецькі та шведські літаки піднялися для перехоплення.
Про це пише видання Bild.
Відповідно до інформації, два німецькі винищувачі Eurofighter і два шведські літаки підіймалися в повітря як запобіжний захід для встановлення контакті із російськими пілотами, які курсували у напрямку Латвії.
За словами речника ВПС Німеччини, на російських винищувачах були вимкнені транспондери, а пілоти не відповідали на радіозапити, тому вони були змушені піднятися для перехоплення.
"План польоту літака не був повідомлений заздалегідь, скарги щодо подібного неузгодженого перебування російських бортів у повітряному просторі над Балтійським морем надходять майже щотижня", - прокоментував він.
Нагадаємо, у Білорусі підняли авіацію на перехоплення російських дронів.
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