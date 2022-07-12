Біля кордонів з Україною Білорусь почала нові військові навчання: подробиці

Командно-штабні навчання з територіальними військами розпочалися у Жлобинському районі (Гомельська область, Білорусь).

Про це інформує "Беларускі Гаюн".

Міноборони Лукашенка повідомило, що навчання триватимуть від 12 до 14 липня. Повідомляється, що під час навчань відпрацюється охорона та оборона об'єкту територіальної оборони, а також несення служби на КПП під час участі у виконанні заходів військового стану.

Крім того, у Білорусі запроваджено обмеження польотів над Мінськом та Брестом.

Тим часом в ISW вважають низькою ймовірність прямої участі Білорусі у війні.

Нагадаємо, у Білорусі знову помітили активність військової авіації з РФ (мапа).

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